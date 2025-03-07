MEB 2. dönem 1. yazılı örnek soruları yayınlandı mı? MEB Temel eğitim ve ortaöğretim örnek soru kitapçıkları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları için beklenen örnek soru kitapçıklarını yayınladı. MEB 2. dönem 1. yazılı örnek soruları, hem temel eğitim (ortaokul) hem de ortaöğretim (lise) seviyesinde öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına destek olacak şekilde hazırlandı. Peki, MEB örnek sorulara nasıl ulaşılır ve örnek soru kitapçıkları hangi dersleri kapsıyor? İşte detaylar!

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

?Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyinde hazırlayarak öğrencilerin erişimine açmıştır. Bu kitapçıklar, ortaokul ve liselerde yapılacak yazılı sınavlara hazırlık amacıyla tasarlanmıştır.?

SORU KİTAPÇIKLARINA NASIL ULAŞILIR?

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik kapsamlı örnek soru kitapçıkları hazırladı. Öğrenciler ve öğretmenler, MEB örnek soru kitapçıklarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirler:

Temel Eğitim (Ortaokul) Örnek Soru Kitapçıkları: odsgm.meb.gov.tr

Ortaöğretim (Lise) Örnek Soru Kitapçıkları: odsgm.meb.gov.tr