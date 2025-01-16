MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI | Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? Personel MEB eş durumu atama sonucu sorgula!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı mazerete bağlı yer değiştirme (eş durumu) atama sonuçlarını açıkladı. Öğretmenler ve personeller, uzun süredir bekledikleri eş durumu tayin sonuçlarına artık ulaşabiliyor. Peki, eş durumu atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEB personel yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!
Eş durumu atamaları, öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne ve tercih sıralamasına göre değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Sonuçlar, 16 Ocak 2025 itibarıyla MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? Personel MEB eş durumu atama sonucu sorgula!
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını 16 Ocak 2025 tarihinde açıkladı.
AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren görevlerinden ayrılma işlemlerine başlayabileceklerdir.