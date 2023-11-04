Maybelline İsrail malı mı? Maybelline hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Maybelline İsrail malı mı? Maybelline hangi ülkenin, kimin markası?

Maybelline İsrail malı mı? Maybelline hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Maybelline markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Maybelline İsrail malı mı? Maybelline hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

MAYBELLİNE HANGİ ÜLKENİN MALI?

Kuruluş 1915 (108 yıl önce) Kurucu Thomas Lyle Williams Genel merkezi New York, Amerika Birleşik Devletleri

Maybelline, makyaj ürünleri markası, 1913 yılında Tom Lyle Williams tarafından yaratıldı.

Tarihi

Kimyager Williams, 1913 yılında kız kardeşi Maybel için vazelin ve kömür tozunu karıştırarak ilk maskarayı icat etti. Marka 1915 yılında "Maybelline" adını aldı. (Maybel ve vazelinin birleşmesinden). 1932'de, aralıksız isteğe yanıt veren Maybelline, perakende satış için özel bir 10 sentlik Cake Mascara paketini piyasaya sürdü. Marka, dağıtım alanında dünyada birinci sırada yer alırken Grand Lash adlı ürünüyle üne kavuştu.[kaynak belirtilmeli]1996 yılında L'Oréal tarafından satın alınmıştır.