Maxton Hall 2. sezon ne zaman çıkacak?

James Beaufort karakterini ise Damian Hardung canlandırıyor. 1991 doğumlu olan Hardung, zengin ve kendine güvenen varis rolüne hem karizma hem de derinlik katıyor. Onun kardeşi Lydia Beaufort rolünde Sonja Weißer'ı izliyoruz; Weißer, Beaufort ailesinin karmaşık ilişkilerini ve duygusal dengelerini başarıyla tamamlayan bir performans sergiliyor. Hayranların gündeminde ise tek bir soru var: Maxton Hall'un ikinci sezonu izleyiciyle ne zaman buluşacak?

MAXTON HALL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Maxton Hall'un ikinci sezonu, Prime Video üzerinden 7 Kasım 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. İlk üç bölüm aynı gün yayınlanırken, kalan üç bölüm haftalık olarak ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtım videosu, Ruby ile James'in karmaşık ilişkisine yeni çatışmalar ve aile sırları ekleyeceğini ortaya koyuyor. Dizi, ilk sezonundaki büyük başarının ardından hayranların yoğun talebiyle ikinci sezon onayını almıştı.

2. SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Yeni sezon, Mona Kasten'in roman serisinin ikinci kitabından uyarlanacak. Ruby ve James'in aşkı bu kez aile baskısı, okul içi rekabet ve gizli gerçeklerle sınanacak. Harriet Herbig-Matten, Ruby'nin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesinin öne çıkacağını belirtirken; Damian Hardung, James'in duygusal olgunlaşma sürecine vurgu yapıyor. Fragmanda entrikalar, partiler ve ihanetlerle dolu sahneler dikkat çekiyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören yapım, uluslararası platformlarda da hızla popülerliğini artırıyor.

DİZİ NEDEN BU KADAR SEVİLİYOR?

Maxton Hall, "Normal People" benzeri duygusal kimyası ve karakter derinliğiyle romantizm severlerin kalbini kazanıyor. Prime Video'nun en çok izlenen uluslararası yapımlarından biri hâline gelen dizi, özellikle Ruby ve James arasındaki yoğun etkileşimle öne çıkıyor. Alman yapımı olmasına rağmen, Türkçe altyazı ve çoklu dil desteği sayesinde küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaştı. İkinci sezon, daha fazla duygu yoğunluğu, entrika ve karakter gelişimi vaat ediyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Maxton Hall: Aramızdaki Dünya, Mona Kasten'in "Save Me" adlı romanından uyarlanan gençlik temalı bir romantik dramadır. Hikâye, burslu ve çalışkan öğrenci Ruby Bell'in prestijli Maxton Hall Akademisi'ne kabul edilmesiyle başlar. Ruby, okulun zengin varisi James Beaufort'un ailesine dair bir sırrı öğrenince kendini tehlikeli bir oyun içinde bulur. Başlangıçta birbirinden nefret eden ikili arasında zamanla güçlü bir çekim doğar. Dizi, sınıf farkları, güç ilişkileri ve bastırılmış duygular etrafında şekillenen çarpıcı bir hikâye sunar. İlk sezon, Ruby'nin Oxford hayaliyle James'in aile baskısı arasında sıkıştığı dramatik bir finalle noktalanmıştır.