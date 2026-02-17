Haberler

Masumiyet Müzesi dizisindeki öpüşme sahnesine köy sakininden yorum geldi

Masumiyet Müzesi dizisinin Adana'da çekilen öpüşme sahnesini izleyen bir köy sakini, o anları yorumladı.

Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin Adana İmamoğlu Sevinçli Köyü'nde çekilen öpüşme sahneleri, köy sakinlerinin verdiği tepkilerle yeniden gündem oldu.

Sahneyi izleyen bir vatandaş, "Öpüştüler, günah günah…" diyerek tepkisini dile getirdi ve o anları kameraya aldı.

Dizinin başrol oyuncuları Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı sahnede performanslarını sürdürürken, köy sakinlerinin tepkisi sahneye hafif mizahi bir hava kattı.

Masumiyet Müzesi, kurgusal bir eserden yola çıkarak oluşturulan ilk müze olmasıyla dünya çapında dikkat çekiyor. İstanbul'un Çukurcuma Caddesi'nde yer alan müze, 19. yüzyıldan kalma üç katlı tarihi bir binada konumlanıyor. Binada, dönemin İstanbul ahşap ev mimarisinin izleri korunmuş; ziyaretçiler adeta yaşayan bir geçmişin içine adım atıyor.

