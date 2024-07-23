Masumiyet Müzesi dizi mi oluyor? Masumiyet Müzesi konusu ne?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Masumiyet Müzesi dizi oluyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarımız Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" eseri Netflix için 9 bölümlük diziye uyarlanacak. Peki, Masumiyet Müzesi dizi mi oluyor? Masumiyet Müzesi konusu ne?

MASUMİYET MÜZESİ DİZİ Mİ OLUYOR?

Dünyaca ünlü yazarımız Orhan Pamuk'un ilk kez bir eseri diziye uyarlanıyor. Başarılı yönetmen Zeynep Günay'ın çekeceği dizi için Orhan Pamuk, senarist Ertan Kurtulan'la çok titiz bir çalışma yürüttü. Netflix için 9 bölüm olarak yazıldı.

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU NE?

Romanın kahramanı Kemal için Selahattin Paşalı'nın adı geçmişti. Kemal'in büyük aşkı Fusün ve nişanlısı Sibel için çok sayıda genç yıldız oyuncuyla deneme çekimi yapıldı. Dizinin Kemal'ine Orhan Pamuk'un onayının ardından karar verileceği konuşuluyor. Kadın oyuncular da Kemal Basmacı karakteriyle el sıkışıldıktan sonra netleşecek.