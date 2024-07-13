MasterChef Ümmühan kimdir? 2024 MasterChef Ümmühan kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Ümmühan kimdir? MasterChef 2024 Ümmühan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ÜMMÜHAN KİMDİR?

Ümmühan Ünavcı kimdir ? Ümmühan Ünavcı, pazıya sarılı sardalya ile 2 evet almayı başardı. Denizli'den yarışmaya katıldı. 32 yaşındadır. 10 yaşından beri yemek yapmaktadır. 5 yıldır eşinden ayrıdır. 7 yaşında çocuğu vardır.