MasterChef tuzlama çorbası tarifi! En güzel tuzlama çorbası tarifi! Tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası için malzemeler!

Sakatat tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tuzlama çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası nedir? Tuzlama çorbası nasıl yapılır, tuzlama çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

TUZLAMA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet limon

Yarım çay bardağı sirke

2 yumurta sarısı

10 diş sarımsak

Tuz

1 kilogram işkembe

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ