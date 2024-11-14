MasterChef tuzlama çorbası tarifi! En güzel tuzlama çorbası tarifi! Tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası için malzemeler!
Tuzlama çorbası tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel tuzlama çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında tuzlama çorbası hazırladı. Peki, tuzlama çorbası tarifi nedir? tuzlama çorbası nasıl yapılır? tuzlama çorbası nedir?
Sakatat tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif tuzlama çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, tuzlama çorbası tarifi nasıl yapılır? Tuzlama çorbası nedir? Tuzlama çorbası nasıl yapılır, tuzlama çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?
TUZLAMA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 2 adet limon
- Yarım çay bardağı sirke
- 2 yumurta sarısı
- 10 diş sarımsak
- Tuz
- 1 kilogram işkembe
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ
- İşkembeyi sirkeli suda 10 dakika kadar bekletin. Ardından düdüklü tencereye alıp 15 dakika kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzüp dökün, işkembelerinizi kuşbaşı doğrayın ve yeniden tencereye alın.
- Tencerenin üzerine 10 su bardağı su ekleyip düdüklü tencerede 50 dakika kadar haşlayın. İşkembelerin pişmesine yakın zeytinyağı ve tereyağını tavada kızdırıp unu bu yağda kavurun.
- Daha sonra topaklanmaması için çorbanın suyuyla hafifçe sulandırdığınız unu tencereye ekleyip güzelce karıştırın. Çorbanızı 10 dakika daha pişirin. Bu esnada sarımsağı tuzla ezin. Yumurta, limon suyu, sirke ve sarımsağı çırparak çorbanın terbiyesini hazırlayın.
- Bu sosu da ılıştırarak çorbanıza ekleyin hızla karıştırarak güzelce çorbaya yedirin. Çorbanızı sirke ya da limon ilavesiyle, pul biberli yağla ya da sadece pul biberle servis edebilirsiniz.