Masterchef 2025 yarışmacıları tek tek açıklanırken, izleyicilerin ilgisi yarışmacıların hayat hikâyelerine ve mutfak geçmişlerine yöneldi. Özellikle jüri karşısına çıktığı ilk turda yaptığı alevli sunumla büyük beğeni toplayan Tunahan Yaykındağ, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Masterchef Tunahan Yaykındağ kimdir? İşte detaylar...

TUNAHAN YAYKINDAĞ KİMDİR?

Genç yaşına rağmen kendinden emin duruşu ve iddialı sunum tekniğiyle dikkat çeken Tunahan, şeflerden aldığı olumlu yorumlarla yarışmanın iddialı isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi. Tunahan Yaykındağ 2007 doğumludur ve Edirne'de yaşamaktadır.

Şu anda aktif olarak aşçılık yapmaktadır. Alakart restoranlarda ve büyük otel mutfaklarında deneyim kazanmıştır. Özellikle sunum teknikleri, sos dengesi ve menü planlama konularında kendini geliştirmektedir.