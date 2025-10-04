Haberler

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme potası yavaş yavaş şekilleniyor. Şefler, yarışmacılardan mürdüm eriği ile hazırlanan kuzu incik yapmalarını istedi. Heyecan doruğa çıkarken gözler, haftanın son eleme adayının kim olacağına çevrildi. Peki,MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

Programda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şef Vedat Başaran'ın konuk olduğu bölümde yarışmacılar, yaratıcılıklarını sergileyerek mürdüm erikli kuzu incik tabakları sundu. Haftanın yedinci ve son eleme adayının kim olduğu ile birlikte potada yer alan isimler, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF'TE KURAL İHLALİ ŞOKU

Masterchef Türkiye'de kural ihlali yapan yarışmacı gündeme damga vurdu. Somer Şef yarışmacılara, "Bu telefonu tanıyan var mı? Peki içindeki numaraların kimlere ait olduğunu bilen var mı?" sözleriyle dikkat çekti. Şefler, telefondaki aramalara ulaştıklarını belirtirken Somer Şef, "Telefonda öyle şeyler var ki! Hatta konuşulan isimler arasında eski bir yarışmacı bile yer alıyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

TELEFON KİMİN, HANGİ CEZA VERİLDİ?

Onur, Somer Şef'in konuyu gündeme taşımasının ardından telefondan faydalandığını kabul etti. Bunun üzerine Somer Şef diğer yarışmacılara da telefondan yararlanıp yararlanmadıklarını sordu. Çağatay telefonu kullandığını itiraf ederken, bazı yarışmacılar haberdar olduklarını ancak telefonu kullanmadıklarını söyledi. Karar sonunda; Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme hakkı iptal edildi. Onur ise 4 görüşme izninden yararlanamayacak.

SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın yedinci ve son eleme adayı henüz açıklanmadı. Son isim belli olduğunda haber güncellenecek.

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

• Deniz

• Furkan

• Mert

• Onur

• Murat Can

• Çağatay

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayı Sezer oldu.

MasterChef'te son eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.