Masterchef'te 28 Ağustos Pazar gecesi eleme yaşandı. Kaan, Fatmanur ve Şeyma arasından elenen isim Şeyma oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Şeyma elendi mi, neden elendi? Masterchef Şeyma neden yok, elendi mi? Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Şeyma Müjdeci kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Şeyma'nın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Şeyma elendi mi, neden elendi? Masterchef Şeyma neden yok, elendi mi? Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ŞEYMA ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın ilk eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Şeyma Müjdeci oldu. Şeyma bundan böyle programda yer almayacak. Ek olarak Şeyma'nın yerine yedeklerden Görkem yarışmaya dahil olmuştur.

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR?

Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve Almanya'da yaşıyor. Pilates eğitmeni olan Şeyma Müjdeci aslen Erzurumlu'dur. Şeyma Müjdeci bugün 22 Temmuz Cuma günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Başarılı yarışmacı en iyi tabağı çıkartarak 3. tura kalmayı başarmıştı.

Şeyma Müjdeci 3. turda (5 Ağustos Cuma) son 2'ye kaldı. En iyi yaratıcılık tabağını çıkartan Şeyma Müjdeci bugün ana kadroya katılan 5. yarışmacı oldu. 3. turda en iyi tabağı çıkartan Şeyma ana kadroya katılmıştı. Masterchef ilk eleme oyununda Şeyma diğer yarışmacılardan daha kötü tabak çıkartarak programa veda eden isim oldu.