Dünyada yakından takip edilen Michelin Guide, 2025 Türkiye seçkisini yayınladı. Birbirinden başarılı şefler, Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Gelişme sonrası, Masterchef Serhat Michelin yıldızı var mı, merak edildi?

MASTERCHEF SERHAT MİCHELİN YILDIZI VAR MI?

Dünyada yakından takip edilen Michelin Guide, 2025 Türkiye seçkisini yayınladı. Birbirinden başarılı şefler, Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Kendisini MatserChef'te birinci olmasıyla tanıdığımız Serhat Doğramacı da büyük bir başarı elde etti. Şef Serhat Doğramacı hem Yeşil Michelin Yıldızı'nın hem de Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Serhat Doğramacı'nın ise iki farklı mekanı bulunuyor.

MASTERCHEF SERHAT'IN ÖDÜL AÇIKLAMASI

Michelin Yeşil Yıldızı ise bizim için özellikle çok anlamlı; çünkü bu ödül, sürdürülebilirliğe, etik çalışmalara ve doğa ile çevreye saygılı bir şekilde yemek yapmaya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu tanıma sahip olmak, sınırları zorlamaya ve her zaman en yüksek standartlara ulaşmaya devam etmek için bize ilham veriyor.

Bize destek veren değerli misafirlerimize, Mezra Yalıkavak ailesine ve yaptığımız işi takdir eden Michelin Rehberi'ne teşekkür ederiz. Henüz yolculuğumuzun başındayız ve sizi restoranımızda unutulmaz deneyimler paylaşmak için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.