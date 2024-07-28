Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? 2024 Serhat Gül kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Serhat kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Serhat Gül kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi, boyu merak ediliyor. Peki, Masterchef Serhat kimdir? Masterchef yarışmacılarından Serhat Gül hakkında merak edilen Masterchef Serhat elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Masterchef 2024 yarışmacılarından Serhat 28 yaşındadır. Soyadı Gül olan Serhat, aslen Bartınlıdır. Bolu Mengen Aşçılık mezunudur. 2013'te mezun olduktan sonra sonra mesleğe başladı.

MASTERCHEF SERHAT GÜL ELENDİ Mİ?

Masterchef Serhat, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Serhat, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.