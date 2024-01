MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM: Masterchef birincisi kim oldu, ödülü kim aldı? Masterchef All Star şampiyonu Tahsin mi Esra mı?

Masterchef birincisi kim oldu, ödülü kim aldı? Sorusu, MasterChef Türkiye'nin son bölümü nedeniyle gündeme geliyor ve Tahsin mi Esra mı ödülü alan isim oluyor araştırılıyor. Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. 2024 Masterchef All Star şampiyonunu belirleyecek olan bu bölümde Masterchef All Star şampiyonu kim? Araştırılmakta. Peki, Masterchef birincisi kim oldu, ödülü kim aldı? Masterchef All Star şampiyonu Tahsin mi Esra mı?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM?

Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan ve Esra oldu. Daha sonrasında elenen Hasan'ın ardından Masterchef All Star şampiyonu Tahsin ve Esra arasında bugün oynanacak final yarışmasının değerlendirilmesinin ardından netlik kazanacak. Henüz Masterchef All Star şampiyonu belli değildir, şampiyonun belirlenmesinin ardından haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan ve Esra olmuştu. 3 yarışmacıdan birisi dün akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Hasan oldu. Buna göre Masterchef All Star şampiyonu Tahsin ve Esra arasından seçilecek.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Masterchef All Star şampiyon ödülünün MG4 olduğu duyuruldu.