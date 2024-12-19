Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Yarışmada üçüncü ceketi Semih kazanırken, dördüncü ceketin sahibi ise 19 Aralık Perşembe akşamı belli olacak. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı programda, son ceketin sahibi merakla bekleniyor. MasterChef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. Masterchef puan durumu ne? 19 Aralık Perşembe Erim, Eda, Şirin, Onur Puanları kaç?
CEKET KAZANANLAR KİM?
Ceket kazananlar:
BEYZA
KEREM
SEMİH
19 ARALIK MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?
MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi Semih olurken, dördüncü ceketin sahibi 19 Aralık Perşembe akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 19 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti.
Yarışma devam ediyor. Ceket mücadelesinde puan durumu henüz netleşmedi.