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MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Patates püresi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Patates püresi hazırladı. Peki, Patates püresi tarifi nedir? Patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patates püresi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi nedir? Patates püresi nasıl yapılır, Patates püresi yapılırken nelere dikkat edilir

PATATES PÜRESİ MALZEMELERİ

• 6-8 tane patates

• Su (patatesleri kaynatmak için)

• 2 kaşık tereyağı

• 1 su bardağı süt

• Tuz

• Karabiber

YAPILIŞI

1. Patates püresi için öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır.

2. Yumuşayan patatesler süzülür.

3. Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir.

4. Süt, tuz ve karabiber eklenir.

5. İyice püre haline gelene kadar ezilir.

6. Patates püresi sıcak olarak et, tavuk veya rosto yemekleri ile servis yapılır.

PÜF NOKTALARI

• Zaman almadan ve daha yumuşacık olması açısından, patatesleri küp küp doğrayıp haşlanmalıdır.

• Haşlanmış patatesleri ezici ile ezerek daha iyi sonuç alabilirsiniz.

• Patates püresi yaparken süt yerine süt kreması da eklenebilir.

KAÇ KALORİDİR?

• Patates Püresi yaklaşık bir yemek kaşığı 28 kcal dır. Bir porsiyonu ise 491 kcal dır. Patatesin nişasta oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının tüketmemeye özen göstermelidir.

PATATES PÜRESİ İLE NELER YAPILABİLİR?

Antakya'nın meşhur tepsi kebabının üzerine patates püresi yapılabilir.

Tavuk sotenin yanında harika bir lezzet olan patates püresini deneyimleyebilirsiniz.

Köfte yanına patates püresi harika bir lezzet olacaktır.

PATATES PÜRESİ HANGİ YEMEKLE SERVİS EDİLİR?

• Kırmızı et, tavuk eti ile hazırladığımız çeşit çeşit, kavurması, kızartması veya mangalda olarak yanına patates püresi hazırlayarak servis edilebilir.

• Misket köfte, kuru köfte yada sulu köftenin yanında patates püresi ile servis edilebilir.

• Kebap tariflerin yanında veya mantar sotenin yanı sıra eklenerek servis edilebilir.

PATATES PÜRESİ BUZLUKTA SAKLANIR MI?

• Patates püresi yapılıp soğutulduktan sonra buzluğa kaldırıp saklayabilirsiniz. Saklayacağınız kabınızın cam olması sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.

PATATES PÜRESİ KAÇ DAKİKADA PİŞER?

• Yaklaşık olarak 20-30 dakikada patates pürenizi hazırlayabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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