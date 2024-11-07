MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler?

Nigiri tarifi ve Nigiri nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Asya yemeklerini yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Nigiri nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

NİGİRİ MALZEMELERİ NELER?

Suşi Pirinci: 1 su bardağı suşi pirinci

Su: Pirinç pişirmek için

Pirinç Sirkesi: 2 yemek kaşığı (pirince lezzet vermek için)

Şeker: 1 yemek kaşığı

Tuz: 1 çay kaşığı

Çiğ Balık veya Deniz Ürünleri: Taze somon, ton balığı, karides veya yengeç eti gibi (dilimlenmiş olarak bulunabilir)

Wasabi: İsteğe göre (balık dilimleri ile pirinç arasına çok az miktarda sürmek için)

Soya Sosu: Servis için

Gari: Marine edilmiş zencefil (yanında servis etmek için, isteğe bağlı)

NİGİRİ NASIL YAPILIR?

Pirinci birkaç kez su berraklaşana kadar iyice yıkayın. Ardından pirinci suyla pişirin. Pirinç piştikten sonra geniş bir kaba alın ve soğumaya bırakın.

Küçük bir kapta pirinç sirkesi, şeker ve tuzu karıştırın. Karışımı pişmiş suşi pirincine ekleyin ve pirinci spatula yardımıyla hafifçe karıştırarak tatların iyice harmanlanmasını sağlayın. Pirinç tamamen soğuyana kadar bekletin.

Taze balık veya deniz ürünlerini ince, dikdörtgen dilimler halinde kesin. Eğer çiğ balık kullanıyorsanız, taze ve sushi-grade (suşi için uygun) olmasına dikkat edin.

Avucunuzla suşi pirincinden küçük bir miktar alarak oval bir şekil verin. Pirinci sıkı ancak çok bastırmadan şekillendirin.

Şekillendirdiğiniz pirinç topunun üzerine bir dilim balık yerleştirin. İsterseniz balığın altına az miktarda wasabi sürebilirsiniz.

Nigirileri bir tabağa alın. Yanında soya sosu, wasabi ve marine edilmiş zencefil ile servis yapabilirsiniz.