Masterchef Milhan kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Milhan Erdem oldu. Peki, Masterchef Milhan Erdem kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Milhan Erdem oldu. Peki, Masterchef Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Milhan Erdem hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Milhan Erdem All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Milhan Erdem ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

Milhan Erdem Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Milhan Erdem'in İnstagram'da 78 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "milhanerdemm" şeklindedir.

MASTERCHEF MİLHAN HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Milhan Erdem 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.