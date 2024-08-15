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MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kokoda hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kokoda hazırladı. Peki, Kokoda tarifi nedir? Kokoda nasıl yapılır? Kokoda nedir?

Ada mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kokoda aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda nedir? Kokoda nasıl yapılır, Kokoda yapılırken nelere dikkat edilir

KOKODA MALZEMELERİ

- bir kilogram orfoz gibi beyaz balık filetosu

- üç limon suyu

- bir çay kaşığı tuz

- bir hindistancevizi sütü (veya 250 ml hindistan cevizi sütü)

- bir altın soğan

- bir acı biber baharatlı yeşil

-2 domates

-bir sarı biber

KOKODA NASIL YAPILIR?

Balıkları yaklaşık bir santimetrelik (bol) küpler halinde kesin ve bir cam kaseye yerleştirin.

Limon suyunu ve tuzu bardağa dökün ve iyice karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında marine etmeye bırakın (ayrıca marine edilmiş balıklara zarar vermeden bir sonraki akşam yemeğine kadar bekleyin).

Servis yaparken hindistan cevizi sütünü (hindistancevizinden elde etmek için bir hindistan cevizini açın, posasını rendeleyin ve bir bezle sütü sıkın), doğranmış soğanı ve pul biberi ekleyin, karıştırın ve tuzla tatlandırın.

Bir tabağa salata yaprağını koyun, üzerine bir parça balık koyun, üzerine küçük küpler halinde kesilmiş biber ve domates serpin.

Afiyet olsun!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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