Masterchef Kırmızı takımda 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi isim dokunulmaz oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 8 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda sıfır atık ile bir tabak yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

8 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu Mavi takım kazanmıştı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 8 EYLÜL DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Malatya dış oyununu 20-15 skorla Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

8 EYLÜL PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ile yaratıcı bir yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isimler:

- Metin

- Burak

- Büşra

3. olan isim : Burak

2. olan isim : Büşra

1. olan isim : Metin

KAZANAN İSİM : METİN

Dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Metin 5. eleme adayı olarak Dilan'ın ismini söyledi.