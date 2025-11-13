Yeni kuralların uygulanmaya başlamasıyla birlikte Hakan, Onur, Eylül ve Ayla potadan çıkmak için büyük bir rekabete girişti. Ancak gecenin sonunda performansı diğer yarışmacıların gerisinde kalan bir isim yarışmaya veda eden kişi olarak açıklandı. Peki, Masterchef kim elendi, 13 Kasım Perşembe Masterchef'te kim gitti?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunda jüri koltuğunda yine alanında usta isimler oturuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın deneyimli sunumlarıyla yarışma yeni sezonuna başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bir mücadeleye çıkarak hünerlerini sergileyecek.

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılardan, padişah mantarını ön plana çıkaran yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Şeflerin tadım ve değerlendirmeleri sonucunda Onur ile Ayla 19'ar puan alırken, Hakan 20 puana, Eylül ise 21 puanla turun en yüksek skoruna ulaştı.

SON TUR VE ELENEN İSİM

İkinci aşamada yarışmacılar bu kez "kereviz katmeri" yaparak şeflerin karşısına çıktı. Tüm tabaklar değerlendirildikten sonra finale Onur ve Eylül kaldı. Şeflerin açıkladığı puanlara göre Eylül toplamda 35 puana ulaştı; Onur ise 33,5 puanda kaldı. Böylece gecenin sonunda elenen isim Onur oldu ve MasterChef macerasına veda etti.

