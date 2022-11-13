TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'e veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? 13 Kasım MasterChef kim veda etti? MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef eleme adaylar kimler oldu? İşte detaylar...

Masterchef'te 13 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi gerçekleşti. İzleyiciler ise Masterchef'e veda eden ismi merak ediyor. Masterchef'e en son veda eden yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. MasterChef yarışmasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef kim elendi? 13 Kasım MasterChef kim veda etti? MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef eleme adaylar kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Yağız, Barış ve Serpilay oldu. 6 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı Serpilay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Burak R.

2. eleme adayı : Barış

3. eleme adayı : Görkem

4. eleme adayı : Tolga

5. eleme adayı : Büşra

6. eleme adayı : Yağız

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef dokunulmazlık oyunu Görkem, Barış ve Burak arasında gerçekleşecek. Elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberin içinde yer alacaktır.