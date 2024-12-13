MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in son bölümünde yarışmacıların anneleri stüdyoya konuk oldu. Bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılar, duygusal anlar yaşadı. Bazı yarışmacıların gözlerinin dolması dikkat çekti. Peki, MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF KEREM ANNESİ NÜKHET HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Kerem'in annesi Nuket hanım, "Ben nöbetteyim hastanede. Vaka için aranıyorum sandım hayırlı bir vaka için aranmışım" ifadelerini kullandı.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Kerem'in annesi, oğlunun favori yemeklerinden birinin musakka olduğunu ifade etti.

MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. 13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Nükhet Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da doğdu. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şef olarak çalışıyor.