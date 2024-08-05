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Masterchef Hasan kimdir, hangi sezon yarışmıştı, kaçıncı oldu? Masterchef Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

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Bugün Masterchef 2024 ilk haftanın ilk oyunu oynanacak. Kaptanlık oyunu öncesi yarışmaya 2021 sezonunun 2. si olan Hasan Biltekin katıldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Hasan kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef 2024'e konuk olan Hasan Biltekin önceden hangi sezonda yarışmıştı, kaçıncı olmuştu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Masterchef 2024'ün konuğu Hasan Biltekin kimdir, hangi yıl yarışmıştı, kaçıncı olmuştu? Masterchef Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 29 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır. Masterchef 2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlamıştır. Hasan Biltekin, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı Hülya ile nişanlıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hasan Biltekin'in İnstagram'da 586 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram adresi "hasanbiltekinnn" şeklindedir.

21 Ağustos bugünkü yeni bölümle birlikte Hasan Biltekin, Masterchef 2023 All Star kadrosuna dahil oldu.

MASTERCHEF HASAN HANGİ SEZON YARIŞMIŞTI, KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef'te Hasan Biltekin 2021 sezonunda yarışmıştı ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Osman Demir
Osman Demir
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