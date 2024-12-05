MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede?

Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? MasterChef Gamze kim, kaç yaşına, nereli?

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

emek yapmayı çok seven Gamze, MasterChef Türkiye yarışmasına geçen sene de katılmış ancak erken elenmiş bir isim. Hırslı yarışmacı elenmesinin ardından İBB'nin meslek kurslarına katılarak aşçılık eğitimi almış.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kurslarından sertifika alan Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim aldı.

Gamze Tosun MasterChef Türkiye'nin ilk turunda sakatat şöleni yaşatmış, hazırladığı şırdan, mumbar ve beyin salatası ile Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden 3 evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.

Düellolarda Burcu ve Cemal ile eşleşen MasterChef Gamze, şeflerin istediği taş kadayıf tabağını en iyi hazırlayan isim oldu ve rakiplerini geride bırakarak ana kadro seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Ana kadro seçmelerinde şefler yarışmacılardan empanadas hazırlamaları istendi. Gamze Tosun en iyi tabağı hazırlayan 8 yarışmacı arasında girdi.

Son olarak yaratıcılık turunda ana ürünü taze fasulye olan tabak hazırlayan yarışmacılardan verilen süre içerisinde en başarılı tabağı hazırlayan isim Gamze Tosun oldu.

MASTERCHEF GAMZE HANGİ YIL YARIŞTI?

Gamze Tosun, ilk olarak 2021 sezonuna katılmış ancak ikinci turda elenmişti. 2022 sezonuna daha fazla çalışarak giren Gamze Tosun, yarışmayı 9. olarak tamamladı.