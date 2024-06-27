MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Furkan Ayna kimdir? MasterChef 2024 Furkan Ayna kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2022 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır.

MASTERCHEF FURKAN AYNA KİMDİR?

22 yaşında olan Furkan aşçılık alanında akademik eğitim almamıştır. Yıldız Teknik Ünieversitesinde Kimya bölümü okumktadır.