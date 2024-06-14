MasterChef Eray Erkan kimdir? 2024 MasterChef Eray Erkan kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Eray Erkan kimdir? MasterChef 2024 Eray Erkan kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

ERAY ERKAN KİMDİR?

Eray Erkan 25 yaşındadır. Ankara'dan katılıyor.Eray Erkan Hacettepe Kimya mezunudur.