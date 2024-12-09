MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?

Masterchef Emre Ün kimdir, kaç yaşında? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu hafta kim elendi ve Emre Ün elendi mi soruları gündeme geliyor. MasterChef Emre kimdir? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde Şirin'in eksik ürünle tabak çıkarmasına rağmen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Emre'yi eledi. Böylece şeflerden düşük puan alarak yarışmaya veda eden isim Emre oldu. Bu eleme kararına ise seyirciler tepki gösterdi. Emre'nin elenmemesi gerektiği savunulurken, sosyal medyada "Yazık ettiler çocuğa", "Reyting uğruna harcandı" gibi yorumlar yapıldı.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

26 yaşındaki Emre Ün, MasterChef yarışmasına İstanbul Silivri'den katılıyor. Sekiz yıldır mutfak dünyasında yer alan Ün, otel ve restoranlarda çalışarak deneyim kazandı. Lise ve üniversitede aşçılık eğitimi alan Emre, son 2 yıldır Silivri'de bir sandviç dükkanı işletiyor. Evli olan genç aşçı, ilk turda hazırladığı çupra yemeğiyle şeflerden 3 "evet" almayı başardı.