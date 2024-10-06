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Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef Eda elendi mi? Masterchef yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı, Masterchef yarışmasına bir hafta daha kalmaya hak kazanacak. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Peki, 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında?

Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Masterchef programı 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Masterchef Eda elendi mi? Masterchef Eda kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Eda elendi mi? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF EDA ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

İzmir'den yarışmaya katılan 26 yaşındaki Eda Çağlayan, Makedon kökenli olup çocukluk yıllarından beri mutfağa ilgi duymaktadır. Kariyerine dekor şefliği yaparak başlayan Eda, annesi ve anneannesinin önlüğüyle MasterChef Türkiye'ye katılarak mutfaktaki titizliğiyle dikkat çekti. Yufka ile şeflerin karşısına çıkan Eda, 3 evet alarak ana kadroya girmeyi başardı ve ikili düellolarda rakiplerini geride bırakarak ana kadroya girdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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