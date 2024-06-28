MasterChef Deniz kimdir? 2024 Masterchef Deniz Yılmaz kaç yaşında, nereli, nereli, elendi mi bir üst tura geçti mi?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Deniz kimdir? MasterChef 2024 Deniz kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2024 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF DENİZ YILMAZ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel aşçılık yapmaktadır.Deniz aynı zamanda kaptanlık da yapabiliyor.