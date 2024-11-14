MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler?

Ciğer kavurma tarifi ve Ciğer kavurma nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Ciğer kavurma yapan dokunulmazlığın sahibi oluyor. Ciğer kavurma nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

CİĞER KAVURMA MALZEMELERİ NELER?

500 gram kuzu ciğeri (isteğe bağlı olarak dana ciğeri de kullanılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik veya kekik yerine baharat karışımı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı, ciğeri yumuşatmak için)

1 adet domates (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su (gerektiği kadar)

CİĞER KAVURMA NASIL YAPILIR?

Ciğeri iyice temizleyin, damarlarını ve zarlarını temizleyip küp küp doğrayın. Ciğerin acılığını almak için birkaç dakika soğuk su içinde bekletebilirsiniz. Soğanları ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin veya ince doğrayın. Geniş bir tavada tereyağını veya sıvı yağı ısıtın. Soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyip kısa bir süre daha kavurun. Doğranmış ciğerleri tavaya ekleyin. Orta ateşte ciğerler suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ciğerler suyunu çekince, tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatları ekleyin. Ciğerin pişme süresi yaklaşık 10-15 dakika sürer. Eğer ciğerler yumuşamadıysa, bir çay bardağı kadar su ekleyebilir ve kısık ateşte pişirmeye devam edebilirsiniz.