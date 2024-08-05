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MasterChef Çağlar kimdir? MasterChef Çağlar Azır kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

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Masterchef'te heyecan iyice arttı. Son yarışmacı da belli oldu ve ana kadronun 20 yarışmacısı da belirlendi. Artık yarışacak bütün ana kadro ortaya çıktı. Peki, MasterChef Çağlar Azır kimdir? MasterChef Çağlar Azır kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Çağlar Azır kimdir?

MASTERCHEF ÇAĞLAR AZIR KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Çağlar, aslen Bozcaadalıdır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmeni olan Çağlar, meslek olarak mimarlık ve eğitim koçluğu yapıyor. Ancak 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra, sevdiği işi yapmak için tekrardan mutfağa dönmüştür.

Çağlar Azır, Bozcaadalıdır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmenidir. Mimarlık ve eğitim koçluğu yapan Çağlar, dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra sevdiği işi yapmak için mutfağa geri dönmüştür.


MASTERCHEF ANA KADRO

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

Osman Demir
Osman Demir
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