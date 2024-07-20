Masterchef Çağlar kimdir, kaç yaşında? Çağlar Azır kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Çağlar kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Çağlar Azır kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Çağlar kimdir? Masterchef yarışmacılarından Çağlar Azır hakkında merak edilen Masterchef Çağlar elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Çağlar Azır, Bozcaadalıdır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmenidir. Mimarlık ve eğitim koçluğu yapan Çağlar, dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra sevdiği işi yapmak için mutfağa geri dönmüştür.

MASTERCHEF ÇAĞLAR AZIR ELENDİ Mİ?

Masterchef Çağlar, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.