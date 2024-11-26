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Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı?

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı?
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Masterchef Beyza kimdir, evli mi ve Masterchef Beyza'ya ne oldu soruları gündeme geliyor. Tv8'de yayınlanan programda yarışmacı Beyza Aydın evli mi ve neden şiddete uğradı soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef Beyza ne şiddeti gördü?

Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam duygusal anlar yaşandı. Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BEYZA EVLİ Mİ?

Masterchef Beyza son bölümde özel hayatına dair itirafıyla gündeme geldi. 2 yıl önce evli olduğunu ilk kez açıklayan 23 yaşındaki Beyza, bu evliliğinde şiddete maruz kaldığını anlatırken zor anlar yaşadı.

MASTERCHEF BEYZA NEDEN ŞİDDET GÖRDÜ?

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Beyza, birkaç hafta önce yaşadığı talihsiz kaza sonucu yüzünün yanmasıyla gündeme gelmişti. Yüzündeki yara izi olmaması ve yanma anında tepki vermemesi nedeniyle eleştirilen Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü.

23 yaşındaki Beyza MasterChef son bölümde bir süre önce evli olduğunu ve bu evlilikte şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde izler oluştuğunu açıkladı.

Yarışmacının bu itirafı, hem şaşkınlık hem de derin üzüntü yarattı. Fakat Beyza'nın itirafı sadece bununla sınırlı kalmadı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklama, izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi.

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı?

MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU?

Konuşmakta zorlanan Beyza "2 sene önce bir evlilik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim" diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi. Kadınlara seslenen Beyza "Hiç vazgeçmeyin hiçbir şey sizden değerli değil" dedi.

Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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