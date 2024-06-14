MasterChef Berat kimdir? 2024 Masterchef Berat Dirgen kaç yaşında, nereli?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Berat Dirgen kimdir? Masterchef 2024 Berat Dirgen kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

BERAT DİRGEN KİMDİR?

Berat Dirgen yaşında işletme yönetiyor. 18 yaşında olan Berat MasterChef'e Balıkesir'den katılıyor.

Berat, küçük yaşta mesleğe atıldı. Annesi yardımıyla aşçılığa yönlendi.