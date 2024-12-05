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MasterChef Araz kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

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Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Araz kim, kaç yaşına, nereli?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bölüm ekrana gelecek. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimler dikkatleri çekti. MasterChef Araz kim, kaç yaşına, nereli? MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef 2021'de yarışan Araz Aknam, 3 yaşındadır ve İran Azerisidir. MasterChef Araz aslen İranlıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgisi olan MasterChef Araz hobilerinin tutkunu olduğun söylüyor.

MASTERCHEF ARAZ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Araz Aknam 5. sezonda yani 2021 yılında yarışmıştır.

MasterChef Araz kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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