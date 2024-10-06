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Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef Alper elendi mi? Masterchef yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı, Masterchef yarışmasına bir hafta daha kalmaya hak kazanacak. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Peki, 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında?

Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? Masterchef programı 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Masterchef Alper elendi mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Alper elendi mi? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ALPER ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF ALPER KİMDİR?

Bartın'dan yarışmaya katılan Alper Öztemur, gastronomi alanında çalışıyor. 2022 yılında da MasterChef'e katılan Alper, ikinci turda elenmişti. 2024 sezonunda ise yeniden şansını deniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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