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MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyunu yarışında "Adana Kebap" yemeği yapılıyor. MasterChef Adana Kebap tarifi nedir ve nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında bu akşam, en iyi Adana Kebabı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Peki, MasterChef Adana Kebap tarifi nedir?

Masterchef yarışmasında, 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Adana Kebap yemeği yapılıyor. Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için en iyi "Adana Kebap" yemeğini yaptılar. Adana Kebap tarifi ne? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ADANA KEBAP TARİFİ

Adana Kebap, Türk mutfağının en sevilen ve ünlü yemeklerinden biridir. İsmini Adana ilinden alan bu kebap, kuzu etinin sinirlerinden arındırılıp zırh adı verilen özel bir bıçakla çekilerek hazırlanır. Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için en iyi "Adana Kebap" yemeğini yaptı. Adana Kebap yemeğinin tarifi haberimizin devamında yer alıyor.

MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ADANA KEBAP MALZEMELERİ

100 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu eti)

100 gram kuyruk yağı (ince doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Şişler (metal veya tahta)

MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Etin Hazırlanması: Kıymayı geniş bir kaba alın. Kuyruk yağını, kıyılmış kırmızı biberi, pul biberi ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun, kıyma karışımı macun kıvamına gelene kadar devam edin (yaklaşık 10-15 dakika).

Şişe Çekme: Yoğurduğunuz kıymayı eşit parçalara ayırın. Her parçayı ıslak ellerinizle metal şişlere düzgün şekilde yayın. Kebapları şiş boyunca düzgün ve sıkı bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin.

Pişirme: Hazırladığınız kebapları önceden ısıtılmış kömür ızgarasında veya ocak üstü ızgarada pişirin. Ara sıra çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Servis: Adana kebaplarını lavaş ekmeği, közlenmiş biber, domates ve soğan salatası ile birlikte servis edin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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