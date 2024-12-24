MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi?

Masterchef 2. ceket, yarışmanın ana kadrosunda yer almayı garantileyen bir dönüm noktası olarak görülüyor. Final heyecanı yaşayan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu bölümde, hem yemek teknikleri hem de özgünlük ön plandaydı. Seyirciler, 2. ceketi kazanan yarışmacının kim olduğunu öğrenmek için ekran başına kilitlendi. Masterchef'te 23 Aralık Pazartesi akşamı 2. ceketi kimin aldığı merak ediliyor. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI?

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ise ikinci ceketin sahibi Onur oldu.

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