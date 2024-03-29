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Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı?

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Duruşmada bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı ve mahkemeye gönderilmediğini belirten hakim, bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verdi. Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı?

MARTI TAG DAVASI NE OLDU, SONUÇ AÇIKLANDI MI?

Martı TAG'a yöneltilen 'yasa dışı taşımacılık' suçlamasıyla açılan dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle ertelendi. Duruşmada, mahkeme tarafından bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası temsilcisi Eyüp Aksu, eksik raporun tamamlanmasının ardından davayı kazanacaklarını belirtti ve Türk adaletine güvendiklerini ifade etti.

Martı TAG'a "yasa dışı taşımacılık" suçlamasıyla açılan dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle ertelendi.

14. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, taraf temsilcileri ve avukatlar katıldı.

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı ve mahkemeye gönderilmediğini belirten hakim, bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, eksik raporun da tamamlanmasının ardından bu davayı kazanacaklarını söyledi.

Aksu, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere dijital bir korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Bugün de duruşmamız vardı. Allah'ın adaletine ve Türk adaletine güveniyoruz. Biz yasal süreçte taksicilik yaparken, diğer tarafta korsan taşımacılık yapan bir taraf var. Mahkememiz bütün konuları esas açısından tamamlamaya çalışıyor. Hiç endişeniz olmasın inşallah Allah'ın adaleti ve Türk adaleti tecelli edecektir. Diğer davada nasıl haklı çıktıysak, nasıl kazandıysak hiç şüpheniz olmasın yine kazacağız. Eksiklikler tamamlanınca bu davayı kazacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

Osman Demir
Osman Demir
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