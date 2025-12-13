Haberler

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaray'da yolcular arasında Türk-Kürt kimliği üzerinden başlayan sözlü tartışma, karşılıklı suçlamalarla kısa süreli gerginliğe yol açtı; olay çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

  • Marmaray hattında bir yolcu 'Türkiye'de yaşıyorsanız Türksünüz' dedi.
  • Bir yolcu 'Ben Kürt'üm' diyerek tepki gösterdi.
  • Bir yolcu 'Siz PKK'lısınız' dedi, diğeri 'Ben PKK'lıysam sen de FETÖ'cüsün' yanıtını verdi.

İstanbul'da Marmaray hattında yaşanan sözlü tartışma, yolcular arasında kısa süreli gerginliğe neden oldu. Yolculardan biri "Türkiye'de yaşıyorsanız Türksünüz" ifadelerini kullanırken, karşısındaki yolcu "Ben Kürt'üm" diyerek tepki gösterdi.

"BEN PKK'LIYSAM SEN DE..."

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin "Siz PKK'lısınız" sözleri ortamı daha da gerdi. Buna karşılık diğer yolcunun "Ben PKK'lıysam sen de FETÖ'cüsün" yanıtını verdi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Olay, çevredeki yolcuların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSelim K:

Almanya’da yaşayan her alman kimliği vatandaşlığı taşıyan imsan alman sayılıyor ve kimse ayırımcılık yapmıyor hele Kürtler Türkiye’de hal neden böyle anlamıyorum. Anayasada yazıyor her Türk kimliği taşıyan vatandaş Türk’tür nokta

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseyithan kızıl:

Yok öyle bir şey uydurma.Almanya da yaşayan Türk lere Alman mı deniliyor? Uydurma :)

yanıt35
yanıt10
Haber YorumlarıÖmer Fırat:

….tır lan ben kürdüm

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıseyithan kızıl:

KADİNA GÜZEL LAF SOKMUŞ O ZAMAN SEMDE ASYA'YA GİT.ADAM HAKLİ KÜRT VE TÜRKİYE Lİ NEDEN IRKÇILIK YAPIYORSUNUZ? BİR KÜRT BEN KÜRDÜM DEDİĞİ ZAMAN NEDEN ZORUNUZA GİDİYOR ANLAMIYORUM.ADAM NE DİYOR ALLAH BENİ KÜRT YARATTİ GİT O ZAMAN ALLAH'A SOR .COK DOĞRU

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen dua et orda bi asker yada polis yok kimliğinde ne yazıyor oe Türkiye cumhuriyeti vatandaşı demiyor mu boş boş konuşmuşsun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEjder:

cevaba kendi ismini yazmissin

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıBURAK:

suriyeli sayısı azalmış belli ki. 15 sene önceye döndüğümüze göre

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
title