Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Marmaray'da yolcular arasında Türk-Kürt kimliği üzerinden başlayan sözlü tartışma, karşılıklı suçlamalarla kısa süreli gerginliğe yol açtı; olay çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sona erdi.
- Marmaray hattında bir yolcu 'Türkiye'de yaşıyorsanız Türksünüz' dedi.
- Bir yolcu 'Ben Kürt'üm' diyerek tepki gösterdi.
- Bir yolcu 'Siz PKK'lısınız' dedi, diğeri 'Ben PKK'lıysam sen de FETÖ'cüsün' yanıtını verdi.
İstanbul'da Marmaray hattında yaşanan sözlü tartışma, yolcular arasında kısa süreli gerginliğe neden oldu. Yolculardan biri "Türkiye'de yaşıyorsanız Türksünüz" ifadelerini kullanırken, karşısındaki yolcu "Ben Kürt'üm" diyerek tepki gösterdi.
"BEN PKK'LIYSAM SEN DE..."
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin "Siz PKK'lısınız" sözleri ortamı daha da gerdi. Buna karşılık diğer yolcunun "Ben PKK'lıysam sen de FETÖ'cüsün" yanıtını verdi.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Olay, çevredeki yolcuların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.