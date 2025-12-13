Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

İstanbul'da Marmaray hattında yaşanan sözlü tartışma, yolcular arasında kısa süreli gerginliğe neden oldu. Yolculardan biri "Türkiye'de yaşıyorsanız Türksünüz" ifadelerini kullanırken, karşısındaki yolcu "Ben Kürt'üm" diyerek tepki gösterdi.

"BEN PKK'LIYSAM SEN DE..."

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin "Siz PKK'lısınız" sözleri ortamı daha da gerdi. Buna karşılık diğer yolcunun "Ben PKK'lıysam sen de FETÖ'cüsün" yanıtını verdi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Olay, çevredeki yolcuların araya girmesiyle büyümeden sona erdi.