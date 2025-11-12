Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan bir deniz canlısı, vatandaşların ilgisini çekti. Ne tür olduğu anlaşılamayan canlı, kimi tarafından yunus, kimisi tarafından ise fok balığı sanıldı.
Marmara Denizi'nden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merak konusu oldu.
YUNUS VE FOK BALIĞINA BENZETİLDİ
Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Kimi vatandaşlar canlının yunus balığı olduğunu öne sürerken, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam