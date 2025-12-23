Haberler

Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
Ankara'da bir markette boşanma aşamasında olduğu öne sürülen gelin ile kayınvalidesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da iddiaya göre boşanma sürecinde olan bir kadın, markette kayınvalidesiyle karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Market içinde yaşanan arbede, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine fiziki müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kadına verilen özgürlüğün meyveleri bunlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

