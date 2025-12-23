Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
Ankara'da bir markette boşanma aşamasında olduğu öne sürülen gelin ile kayınvalidesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da iddiaya göre boşanma sürecinde olan bir kadın, markette kayınvalidesiyle karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
O ANLAR KAMERADA
Market içinde yaşanan arbede, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine fiziki müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.