Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı

Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada bir markette paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Video çeken şahsın alışveriş yapan eşine bir anda söylediği şarkı kasiyeri de şoke etti. O anlara çok sayıda yorum gelirken, bazı kullanıcılar "Yenge aylığı yedi" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Markette alışveriş yapan çiftin kasada paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı.

Ödeme yapmak için alışveriş arabasıyla kasaya gelen kadının eşi, bir anda şarkı söylemeye başladı. O anlara kadın gülerek yanıt verirken, kasiyer de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "Yenge aylığı yedi" yorumunu yaptı.

Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya
img

Destici asgari ücret için rakam verdi: Acilen bu seviyeye çekilmeli
img

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bir de marifetmiş gibi bu saçmalığı çekip yayınlıyorlar yav.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

adamın son model mercedesi var, durumu çok iyi. bunları sosyal medya için özellikle yapıyor.

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAs Er:

Yılın haberi bravo en güzel haber

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

sezi güzelmiş masaallah

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf:

ben olsam utanırdım.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBartuhan:

Hay allahım ya adam zaten sürekli sosyal medyada bu tarz videolar ve içerikler üretiyor sende kalkış haber diye yayınlıyorsun kardeşim adam akıllı ha erler yapın ha yok wana icardi yok Amerika’da şunun ismi şu bu ne ya

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnis EFE:

Ses müthiş..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

zaten kasiiyere selam vermek 1000 liradan başlıyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüdavendigarlı 16:

Utanma arlanma kalmadı millette

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Son Dakika Haberleri

10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.