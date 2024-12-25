Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Markette alışveriş yapan çiftin kasada paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı.

Ödeme yapmak için alışveriş arabasıyla kasaya gelen kadının eşi, bir anda şarkı söylemeye başladı. O anlara kadın gülerek yanıt verirken, kasiyer de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "Yenge aylığı yedi" yorumunu yaptı.