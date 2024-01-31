Yazar Mario Levi neden öldü, hastalığı nedir? Mario Levi kaç yaşındaydı? sorularına yanıt aranıyor. Aynı zamanda iletişim eğitmeni olan Mario Levi vefat haberi ile sevenlerini yasa boğdu. Mario Levi neden öldü, hastalığı nedir? Mario Levi kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizdedir…

MARIO LEVI NEDEN ÖLDÜ?

Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

Mario Levi

BİRÇOK ESERE İMZA ATTI

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." ifadelerini kullanmıştı.