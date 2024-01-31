Mario Levi kimdir? Mario Levi kaç yaşındaydı, nereli ve eserleri nelerdir?

Edebiyat alanında ün kazanan Levi'nin öykü ve romanları genellikle Türk-Yahudi toplumu ve İstanbul'un kültürel çeşitliliği üzerine odaklanır. "Ceviz Kabuğundaki Kuş" adlı öykü kitabı ile tanınan yazar, eserleriyle Türk edebiyatına katkı sağlamıştır. Eserleriyle ve karakteriyle sıklıkla gündeme gelen Mario Levi'nin kim olduğu merak ediliyor. Halk tarafından eserleri ve kişiliği araştırılıyor. Peki, Mario Levi kimdir? Mario Levi nereli, eserleri neler? Detaylar haberimizde...

MARIO LEVI KİMDİR?

Mario Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.

Mario Levi

MARIO LEVI'NIN ESERLERİ NELER?

1986 Bir Yalnız Adam: Jacques Brel

1990 Bir Şehre Gidememek

1991 Madam Floridis Dönmeyebilir

1992 En Güzel Aşk Hikâyemiz

1999 İstanbul Bir Masaldı

2005 Lunapark Kapandı

2005 Bir Yaz Yağmuruydu

2009 Karanlık Çökerken Neredeydiniz?

2010 İçimdeki İstanbul Fotoğrafları

2013 Size Pandispanya Yaptım

2015 Bu Oyunda Gitmek Vardı

2016 "Bir Cümlelik Aşklar "

2019 Gördüklerimiz Görmediklerimiz -1 Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy

2020 Gördüklerimiz Göremediklerimiz 2 Bu Salı ve Her Salı - Şişli

2022 Teğet Geçen Hayatlar 1 - Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar

MARIO LEVI ÖLDÜ MÜ?

Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.