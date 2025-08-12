Maraz Ali öldü mü?

Maraz Ali öldü mü?
"Maraz Ali öldü mü?" sorusu, ATV'nin efsane dizisi Adanalı ile hafızalara kazınan karakterin hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Sosyal medyada yayılan ölüm iddialarına rağmen, Mehmet Akif Alakurt sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. İşte detaylar…

ATV ekranlarında 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisindeki "Maraz Ali" karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, uzun süredir ekranlardan uzak. Son yıllarda hakkında "Maraz Ali öldü mü?" şeklinde iddialar dolaşıyor. Peki, Maraz Ali öldü mü?

MARAZ ALİ ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu 2015 yılında bırakıp Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı bir köyde sakin bir yaşam sürmeye başladı. Medyadan uzak duran ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak hayranlarına sesleniyor. Son yıllarda hakkında "Maraz Ali öldü mü?" şeklinde asılsız iddialar dolaşıyor. Ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979'da Fatsa'da dünyaya gelen Gürcü asıllı bir oyuncu ve eski modeldir. Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan Alakurt, 1998'de "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" gibi unvanlar kazandı. 2001'de ise Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Aynı yıl uluslararası arenada da başarı göstererek Best Model of The World yarışmasında ikinciliği kazandı.

Oyunculuk kariyerine geçiş yapan Alakurt, asıl şöhretini 2008 yılında yayınlanan Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak 2015 yılında oyunculuğu bırakarak Brezilya'ya yerleşme kararı aldı. Şimdilerde ise bir çiftlik evinde köpekleriyle birlikte sakin bir yaşam sürdürmektedir.

Alakurt, 2017 yılında Adanalı dizisi için "Oynadığım için pişman olduğum tek iştir" şeklinde bir açıklama yaparak sevenlerini şaşırttı. 2020 yılında ise oyunculuğa dönmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.

