MARAŞ'TA YANGIN SON DAKİKA! Maraş-Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Maraş orman yangını nerede çıktı ve Maraş yangın son dakika gündeme geliyor. Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınlarında artış yaşanıyor. Maraş yangın çıkmasının ardından Kahramanmaraş'ta orman yangınında son durum nedir? Maraş orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.