MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu?

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MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem oldu.

MARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

28 Kasım 2024 tarihinde saat 10:12'de, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.