MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu?
Kahramanmaraş'ta son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Maraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Maraş'ta deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu?
Maraş'ta deprem mi oldu ve Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Maraş'ta meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Maraş'ta açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…
MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem oldu.
MARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
28 Kasım 2024 tarihinde saat 10:12'de, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay: https://t.co/UdHOZlFEbK @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi