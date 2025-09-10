Manifest tutuklandı mı? Manifest grubuna soruşturma başlatılmıştı, mahkeme kararı verildi mi?

Manifest isimli müzik grubunun sahne performansı sırasında kaydedilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. "Hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında grup üyeleri mahkemeye çıkarıldı. Tepki çeken konser görüntülerinin ardından başlatılan adli süreçte, mahkeme kararının ne olacağı merak konusu haline geldi. Gözler, yargılamadan çıkacak sonuca çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MANİFEST GRUBU TUTUKLANDI MI?

Manifest adlı müzik grubunun bir konser sırasında çekilen görüntülerine ilişkin "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli grup üyesi nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

MANİFEST GRUBU HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

' Manifest' isimli müzik grubunun 6 Eylül 2025 tarihinde Şişli Küçükçiftlikpark'ta düzenlenen konserinde, grup üyeleri ve sahnedeki dans gösterilerine ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu halka açık konserde gerçekleşen sahne performansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamaları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma, sahnede bulunan grup üyeleri ve dansçılar hakkında devam ediyor.

MANİFEST GRUBU NE ZAMAN ÇIKTI?

Manifest grubu, müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yaparak, Big5 Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Bu prestijli yarışma, yeni medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenleniyor ve Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl temelleri atılan Big 5 Türkiye, özellikle yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmeyi ve müzik endüstrisine kazandırmayı amaçlayan önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Manifest, bu yarışma sayesinde geniş kitlelere ulaşarak kariyerinin ilk adımlarını sağlam bir zemine oturttu.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yükselen ve iddialı kız grubu Manifest, enerjik şarkıları ve etkileyici sahne performanslarıyla müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Altı kişilik ekip, kariyerlerindeki ilk büyük konser deneyimini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamladı. 'Big 5 Türkiye' yarışmasıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Manifest, müzik dünyasında adını duyurmaya ve ses getirmeye devam ediyor.

